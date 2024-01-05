Премьер Литвы предлагает начать широкую дискуссию по финансированию обороны

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пригласила лидеров партий, представителей бизнеса и профсоюзов обсудить источники финансирования обороны после того, как закончится двухлетний срок действия налога на сверхприбыли банков.

Об этом говорится в письме Шимоните к литовскому Сейму, которое приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Принимая во внимание, что изменения в налоговое законодательство должны быть приняты минимум за шесть месяцев до вступления их в силу, целесообразно провести консультации по этим вопросам с как можно более широким кругом, чтобы найти возможный консенсус относительно того, какие предложения можно было бы подать в парламент на весенней сессии, с целью обеспечения возможности планирования оборонных ресурсов страны в 2025 году", – говорится в письме литовского премьера.

Шимоните отмечает, что для создания сухопутной дивизии в вооруженных силах Литвы понадобятся дополнительные средства.

Кроме того, изменения в существующей системе призыва на военную службу потребуют дополнительного финансирования в размере около 0,4-0,5% ВВП с 2025 года.

Сейчас финансирование обороны увеличивается за счет так называемого налога солидарности – налога на сверхприбыли банков, поступления от которого направляются на военную инфраструктуру.

"На встрече мы могли бы обсудить пути обеспечения финансирования этих потребностей после окончания срока действия временного налога солидарности без дополнительных заимствований", – пишет премьер в своем письме.

Встречу предлагается провести в конце января.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы системы призыва в стране.