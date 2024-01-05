США оголосили нагороду до 10 млн доларів за дані про механізми фінансування ХАМАС

США готові виплатити винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка дасть змогу зупинити механізми фінансування палестинського руху ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

У США розраховують отримати інформацію про п’ятьох фінансових посередників, які керують компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАС.

Троє з них перебувають у Туреччині, один – у Судані, ще один підтримує тісні зв'язки зі структурами в Ірані.

У жовтні 2023 року Міністерство фінансів США визначило всіх п'ятьох осіб як суб'єктів, що підпадають під дію санкцій.

Винагорода може бути надана за інформацію, що допоможе ідентифікувати та припинити діяльність будь-якого джерела доходів ХАМАС, основних донорів або фінансових посередників організації, фінансових установ, що сприяють транзакціям ХАМАС, підприємств або інвестицій, що належать або контролюються ХАМАС або його фінансистами.

Також США розраховують отримати дані про підставні компанії, що займаються міжнародними закупівлями технологій подвійного призначення від імені ХАМАС, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, які приносять фінансову вигоду організації.

Нагадаємо, Франція, Німеччина та Італія закликали Євросоюз створити спеціальну схему санкцій проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше Рада ЄС запровадила санкції проти двох ватажків ХАМАС як відповідь на напад угруповання на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, у США анонсували візові санкції щодо осіб, дії яких шкодять миру і спокою на Західному березі річки Йордан.