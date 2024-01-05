США объявили награду до 10 млн долларов за данные о механизмах финансирования ХАМАС

США готовы выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

В США рассчитывают получить информацию о пяти финансовых посредниках, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС.

Трое из них находятся в Турции, один – в Судане, еще один поддерживает тесные связи со структурами в Иране.

В октябре 2023 года Министерство финансов США определило всех пятерых человек как субъектов, подпадающих под действие санкций.

Вознаграждение может быть предоставлено за информацию, которая поможет идентифицировать и прекратить деятельность любого источника доходов ХАМАС, основных доноров или финансовых посредников организации, финансовых учреждений, способствующих транзакциям ХАМАС, предприятий или инвестиций, принадлежащих или контролируемых ХАМАС либо его финансистами.

Также США рассчитывают получить данные о подставных компаниях, занимающихся международными закупками технологий двойного назначения от имени ХАМАС, преступных схемах с участием членов и сторонников ХАМАС, которые приносят финансовую выгоду организации.

Напомним, Франция, Германия и Италия призвали Евросоюз создать специальную схему санкций против террористической группировки ХАМАС.

Ранее Совет ЕС ввел санкции против двух главарей ХАМАС в качестве ответа на нападение группировки на Израиль 7 октября.

Кроме того, в США анонсировали визовые санкции в отношении лиц, действия которых вредят миру и спокойствию на Западном берегу реки Иордан.