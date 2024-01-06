Правий телеканал у Польщі зазнав критики після закликів чипувати мігрантів

Польська прокуратура почала перевірку після того, як в етері приватного консервативного телеканалу TV Republika заявили, що мігрантів слід відправляти до Освенцима чи що їх потрібно татуювати або чипувати.

Про це йдеться в публікації агентства АР, повідомляє "Європейська правда".

Суперечливі заяви в етері TV Republika прозвучали під час обговорення реформи надання притулку в Європейському Союзі, покликану дати раду неконтрольованій нелегальній міграції. Минулої неділі, 31 грудня, сатирик і актор Ян П’єтшак розповів свій "жорстокий жарт" у відповідь на дії ЄС.

"У нас є бараки для іммігрантів: в Аушвіці, Майданеку, Треблінці, Штутгофі", – сказав П’єтшак, перераховуючи концентраційні табори та табори смерті, які діяли в окупованій Польщі під час Другої світової війни.

Через три дні аналогічні коментарі в етері TV Republika озвучив колишній редактор польського щотижневика Wprost Марек Круль. На його думку, мігрантів можна "чипувати, як собак", але "було б дешевше" витатуювати їхні номери на лівій руці.

П’єтшака відтоді ще транслювали на телеканалі, тоді як Круля – ні. Програмний директор TV Republika Міхал Рахонь заявив, що канал "є домом свободи слова, але також місцем поваги до кожної людини".

Тим не менш, озвучені коментаторами слова викликали обурення в інших політиків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск рішуче засудив спалахи ксенофобії, сказавши, що вони є результатом заохочення з боку попереднього правого уряду партії "Право і справедливість".

Окрім перевірки з боку прокуратури, TV Republika постала перед бойкотом з боку рекламодавців. IKEA заявила, що припиняє рекламу на каналі, після чого до неї долучились інші компанії, зокрема Carrefour і MasterCard.

За вісім років перебування при владі "Право і справедливість" перетворило державне телебачення, що фінансується платниками податків, на платформу для програм, які розглядають масштабну міграцію до Європи як небезпеку для існування. Державні ЗМІ транслювали теорії змови, а також антисемітський і гомофобний контент і нападки на опонентів ПіС.

Минулого місяця новий польський уряд звільнив керівництво державних медіа, аби зробити їхню редакційну політику більш неупередженою.

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.