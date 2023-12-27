Уряд Польщі ініціює ліквідацію держЗМІ через відсутність фінансування

Міністр культури й національної спадщити Бартломей Сенкевич підписав розпорядження про ліквідацію державних медіа через вето президента Анджея Дуди на закон про бюджет, який передбачав кошти на їхнє фінансування.

Відповідне повідомлення міністерство опублікувало у Twitter (X), пише "Європейська правда".

"У зв'язку з рішенням президента Республіки Польща про припинення фінансування громадських засобів масової інформації, я ухвалив рішення про ліквідацію компаній Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. та Polska Agencja Prasowa S.A.", – цитується заява Сенкевича.

Ці компанії управляють суспільним мовником TVP, радіо "Польське радіо" та інформаційним агентством PAP відповідно.

Він пояснив, що ліквідація дозволить забезпечити функціонування компаній, провести реструктуризацію і запобігти звільненням.

Міністр окремо підкреслив, що статус ліквідації "може бути відкликаний власником (тобто Міністерством культури й національної спадщини Польщі. – Ред.) у будь-який час".

Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на бюджетний закон, мотивуючи це тим, що він не погоджується з виділенням 3 мільярдів злотих на "незаконно захоплені громадські засоби масової інформації".

Натомість він подав альтернативний проєкт закону, який, серед іншого, передбачає підвищення зарплат вчителям.

Своєю чергою польський прем’єр Дональд Туск хотів виділити частину зі згаданих 3 мільярдів злотих на лікування онкології в дітей і пообіцяв, що його уряд підготує новий проєкт бюджетного закону, де ці кошти будуть передбачені.

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.