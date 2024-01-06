Правый телеканал в Польше подвергся критике после призывов чипировать мигрантов

Польская прокуратура начала проверку после того, как в эфире частного консервативного телеканала TV Republika заявили, что мигрантов следует отправлять в Освенцим или что их нужно татуировать или чипировать.

Об этом говорится в публикации агентства АР, сообщает "Европейская правда".

Противоречивые заявления в эфире TV Republika прозвучали во время обсуждения реформы предоставления убежища в Европейском Союзе, призванной справиться с неконтролируемой нелегальной миграцией. В минувшее воскресенье, 31 декабря, сатирик и актер Ян Пьетшак рассказал свою "жестокую шутку" в ответ на действия ЕС.

"У нас есть бараки для иммигрантов: в Аушвице, Майданеке, Треблинке, Штутгофе", – сказал Пьетшак, перечисляя концентрационные лагеря и лагеря смерти, действовавшие в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

Через три дня аналогичные комментарии в эфире TV Republika озвучил бывший редактор польского еженедельника Wprost Марек Крулль. По его мнению, мигрантов можно "чиповать, как собак", но "было бы дешевле" вытатуировать их номера на левой руке.

Пьетшака с тех пор еще транслировали на телеканале, тогда как Круля – нет. Программный директор TV Republika Михал Рахонь заявил, что канал "является домом свободы слова, но также местом уважения к каждому человеку".

Тем не менее, озвученные комментаторами слова вызвали негодование у других политиков. Премьер-министр Польши Дональд Туск решительно осудил вспышки ксенофобии, сказав, что они являются результатом поощрения предыдущего правого правительства партии "Право и справедливость".

Помимо проверки со стороны прокуратуры, TV Republika столкнулась с бойкотом со стороны рекламодателей. IKEA заявила, что прекращает рекламу на канале, после чего к ней присоединились другие компании, в том числе Carrefour и MasterCard.

За восемь лет пребывания у власти "Право и справедливость" превратило финансируемое налогоплательщиками государственное телевидение в платформу для программ, рассматривающих масштабную миграцию в Европу как опасность для существования. Государственные СМИ транслировали теории заговора, а также антисемитский и гомофобный контент и нападки на оппонентов ПиС.

В прошлом месяце новое польское правительство уволило руководство государственных медиа, чтобы сделать их редакционную политику более беспристрастной.

Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.