Укр Рус Eng

У Кельні тисяча людей пройшла ходою зі 100-метровим прапором на підтримку України

Відео
Субота, 6 січня 2024, 16:10

В центрі німецького міста Кельн пройшла хода проти загарбницької війни РФ проти України, до якої долучилось приблизно тисяча людей.

Про це пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомляє журналіст Франк Шнайдер, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, близько тисячі людей вийшли на демонстрацію за припинення 682-денної російської агресії проти України, розгорнувши 100-метровий синьо-жовтий прапор.

Він додав, що під час ходи центром міста люди вигукували подяку Німеччини за допомогу.

Раніше Німеччина у новому пакеті передала Україні ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder.

Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.

22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ