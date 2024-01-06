У Кельні тисяча людей пройшла ходою зі 100-метровим прапором на підтримку України

В центрі німецького міста Кельн пройшла хода проти загарбницької війни РФ проти України, до якої долучилось приблизно тисяча людей.

Про це пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомляє журналіст Франк Шнайдер, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, близько тисячі людей вийшли на демонстрацію за припинення 682-денної російської агресії проти України, розгорнувши 100-метровий синьо-жовтий прапор.

Він додав, що під час ходи центром міста люди вигукували подяку Німеччини за допомогу.

Раніше Німеччина у новому пакеті передала Україні ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder.

Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.

22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.