В Кельне тысяча человек прошла шествием со 100-метровым флагом в поддержку Украины

В центре немецкого города Кельн прошло шествие против захватнической войны РФ против Украины, к которому присоединилось примерно тысяча человек.

Об этом пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщает журналист Франк Шнайдер, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, около тысячи человек вышли на демонстрацию за прекращение 682-дневной российской агрессии против Украины, развернув 100-метровый сине-желтый флаг.

Он добавил, что во время шествия по центру города люди выкрикивали благодарность Германии за помощь.

Ранее Германия в новом пакете передала Украине ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder.

Напомним, в 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.

22 декабря немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.