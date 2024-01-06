В Кельне тысяча человек прошла шествием со 100-метровым флагом в поддержку Украины
Суббота, 6 января 2024, 16:10
В центре немецкого города Кельн прошло шествие против захватнической войны РФ против Украины, к которому присоединилось примерно тысяча человек.
Об этом пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщает журналист Франк Шнайдер, опубликовав соответствующее видео.
По его словам, около тысячи человек вышли на демонстрацию за прекращение 682-дневной российской агрессии против Украины, развернув 100-метровый сине-желтый флаг.
Mittlerweile ziehen über 1000 Demonstranten mit der langen #Ukraine-Fahne durch die Innenstadt von #Köln, rufen „Danke Deutschland“ #RussianUkrainianWar #Russland #UkraineWar pic.twitter.com/crCJeo0RuL— Frank Schneider (@chefreporterNRW) January 6, 2024
Он добавил, что во время шествия по центру города люди выкрикивали благодарность Германии за помощь.
Über 500 Menschen zeigen in #Köln #Solidarität mit der #Ukraine. Aufgerufen hat das @blaugelbeskreuz pic.twitter.com/Whhr4id40b— cityofhope cologne (@CityofHopeKoeln) January 6, 2024
Ранее Германия в новом пакете передала Украине ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder.
Напомним, в 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.
22 декабря немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.