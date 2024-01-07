Глава Пентагона прокомментировал свою госпитализацию

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление по поводу своей госпитализации, отметив, что уже выздоравливает.

Заявление Остина обнародовала пресс-служба Пентагона, сообщает "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства США поблагодарил врачей и медперсонал больницы "Уолтер Рид".

"Я очень рад, что иду на поправку и с нетерпением жду скорого возвращения в Пентагон", – отметил он.

Остин добавил, что понимает беспокойство СМИ и признал, "что мог бы сделать лучшую работу, обеспечив надлежащее информирование общественности".

"Но важно отметить: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения по раскрытию информации", – подчеркнул он.

Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

Ожидалось, что глава Пентагона вернется к исполнению обязанностей "в полном объеме" уже 5 января. На время его болезни полномочия министра выполняла заместитель Кэтлин Хикс.

На вопрос CNN, почему о госпитализации не было сообщено заранее – как это происходило в предыдущих аналогичных случаях, – представитель Пентагона ответил, что "мы должны были учесть ряд других факторов", в частности вопрос конфиденциальности.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате любой медицинской процедуры".

Напомним, что в 2021 году Белый дом заранее сообщал о медицинской процедуре Джо Байдена, в результате которой тот временно передал власть вице-президенту Камале Харрис.