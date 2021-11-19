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Президентську владу в США вперше отримала жінка, це тривало 85 хвилин

П'ятниця, 19 листопада 2021, 20:21

Президент США Джо Байден у п'ятницю тимчасово передав владу віцепрезидентці Камалі Гарріс, коли він перебував під наркозом для медичної процедури протягом 1 години та 25 хвилин.

Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".

Вперше в історії США обов'язки президента виконувала жінка. За інформацією Білого дому, Харріс працювала зі свого офісу у Західному крилі, поки Байден перебував під наркозом.

Щоб офіційно передати президентські повноваження Гарріс, Байден перед процедурою надіслав лист спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та сенатору-демократу Патріку Ліхі з Вермонта, тимчасовому президенту Сенату.

Байден, якому у суботу виповнюється 79 років, прибув у п'ятницю вранці до медичного центру, щоб пройти свій перший плановий щорічний медичний огляд із моменту вступу на посаду. Під час огляду йому провели колоноскопію під наркозом.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі пізніше написала у Twitter, що Байден повернувся до виконання своїх обов'язків.

"Президент поговорив з віцепрезиденткою та керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35. Президент був у гарному настрої і на той час повернувся до повноважень", - написала вона.

За словами Псакі, Байден поки що залишається в лікарні для відновлення після процедури колоноскопії.

Віцепрезидент США зазвичай бере на себе президентські повноваження, доки глава держави проходить медичну процедуру, яка потребує анестезії.

Раніше віцепрезидент Дік Чейні робив це кілька разів, коли тодішньому президентові Джорджеві Бушу робили колоноскопії.

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США Байден
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