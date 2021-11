Президентську владу в США вперше отримала жінка, це тривало 85 хвилин

Президент США Джо Байден у п'ятницю тимчасово передав владу віцепрезидентці Камалі Гарріс, коли він перебував під наркозом для медичної процедури протягом 1 години та 25 хвилин.

Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".

Вперше в історії США обов'язки президента виконувала жінка. За інформацією Білого дому, Харріс працювала зі свого офісу у Західному крилі, поки Байден перебував під наркозом.

Щоб офіційно передати президентські повноваження Гарріс, Байден перед процедурою надіслав лист спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та сенатору-демократу Патріку Ліхі з Вермонта, тимчасовому президенту Сенату.

Байден, якому у суботу виповнюється 79 років, прибув у п'ятницю вранці до медичного центру, щоб пройти свій перший плановий щорічний медичний огляд із моменту вступу на посаду. Під час огляду йому провели колоноскопію під наркозом.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі пізніше написала у Twitter, що Байден повернувся до виконання своїх обов'язків.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.