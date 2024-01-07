Reuters: Розвідка США назвала причетних до смертоносного теракту в Ірані

Перехоплення повідомлень, зібрані Сполученими Штатами, підтвердили, що за смертоносними вибухами під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані стоїть афганська філія "Ісламської держави".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

"Розвіддані чіткі і незаперечні", – сказав один зі співрозмовників агентства.

Джерела розповіли, що американські розвіддані складаються з перехоплених переговорів, не надаючи подальших подробиць.

Теракт в Ірані стався поблизу могили генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, під час церемонії з нагоди річниці його загибелі в результаті спецоперації Сполучених Штатів у 2020 році.

За останніми даними, два вибухи забрали життя щонайменше 103 людей, ще понад 210 зазнали поранень.

Незабаром відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава", заявивши, що двоє бойовиків, одягнених у пояси смертників з вибухівкою, влаштували атаку під час панахиди за Касемом Сулеймані.

Однак згодом в угрупованні уточнили, що відповідальність за вибухи несе його афганська філія, відома як "ІДІЛ-Хорасан"

Водночас ЄС висловив солідарність із народом Ірану на тлі смертельного теракту в місті Керман, де два вибухи забрали життя понад сотні людей.

У Держдепі заявили, що Сполучені Штати та Ізраїль не причетні до вибухів під час процесії біля могили Сулеймані.