Reuters: Разведка США назвала причастных к смертоносному теракту в Иране

Перехват сообщений, собранные Соединенными Штатами, подтвердили, что за смертоносными взрывами во время процессии у могилы иранского генерала Касема Сулеймани стоит афганский филиал "Исламского государства".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

"Разведданные четкие и неоспоримые", – сказал один из собеседников агентства.

Источники рассказали, что американские разведданные состоят из перехваченных переговоров, не предоставляя дальнейших подробностей.

Теракт в Иране произошел вблизи могилы генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, во время церемонии по случаю годовщины его гибели в результате спецоперации Соединенных Штатов в 2020 году.

По последним данным, два взрыва унесли жизни по меньшей мере 103 человек, еще более 210 получили ранения.

Вскоре ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство", заявив, что двое боевиков, одетых в пояса смертников со взрывчаткой, устроили атаку во время панихиды по Касему Сулеймани.

Однако впоследствии в группировке уточнили, что ответственность за взрывы несет его афганский филиал, известный как "ИГИЛ-Хорасан"

В то же время ЕС выразил солидарность с народом Ирана на фоне смертельного теракта в городе Керман, где два взрыва унесли жизни более сотни человек.

В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты и Израиль не причастны к взрывам во время процессии у могилы Сулеймани.