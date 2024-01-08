У Німеччині торік кількість клопотань про притулок зросла більше ніж на 50%

Кількість заявок на отримання притулку в Німеччині різко зросла у 2023 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Федеральне відомство з питань міграції та біженців (Bamf) в понеділок повідомило, що минулого року 351 915 осіб подали прохання про надання притулку. Це на 51,1% більше, ніж у 2022 році.

Було подано 329 120 первинних заявок і 22 795 так званих повторних заявок. Найбільшу групу заявників становлять вихідці з Сирії. Звідти до Німеччини прибули і подали заяви про надання притулку 104 651 особа. За ними йдуть Туреччина (62 624), Афганістан (53 582), Ірак (12 360), Іран (10 206), Грузія (9399) і Росія (9028) з точки зору країн походження.

Минулого року міграція значно зросла по всьому ЄС – але Німеччина залишилася основним пунктом призначення для шукачів притулку в ЄС.

Кількість біженців з України також продовжує зростати внаслідок російської агресії. Однак українці не повинні просити притулку в Німеччині, а зазвичай перебувають під так званим тимчасовим захистом. Станом на кінець жовтня Німеччина прийняла близько 1,17 мільйона українських біженців, що робить її провідною приймаючою країною в ЄС.

Минулого року Федеральне відомство з питань міграції та біженців прийняло рішення за 261 601 первинною та повторною заявами. З них 51,7% отримали статус біженця. Загальна тривалість розгляду первинних і подальших заяв становила в середньому 6,8 місяця.

У грудні кількість нових клопотань про надання притулку значно зменшилася порівняно з попередніми місяцями. 23 025 осіб подали заяви вперше, тоді як у листопаді їх було 35 316, а в жовтні – 31 887. Федеральний уряд вже кілька тижнів намагається зменшити цей показник за допомогою низки заходів, таких як посилення прикордонного контролю. Опозиція називає ці заходи недостатніми.

У грудні стаціонарні перевірки на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вперше були запроваджені в середині жовтня, продовжили щонайменше до 15 березня.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

Перед цим Шольц заявив, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".