Німеччина на три місяці продовжила контроль на кордонах з сусідніми країнами

Стаціонарні перевірки на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вперше були запроваджені в середині жовтня, будуть продовжені щонайменше до 15 березня наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

З метою ще більшої боротьби зі злочинністю, пов'язаною з контрабандою, та обмеження нелегальної міграції, контроль буде продовжено, про що було повідомлено Європейську комісію, заявило в п'ятницю Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер сказала: "Наші заходи працюють". Завдяки тимчасовому прикордонному контролю і заходам, тісно скоординованим з сусідніми державами, кількість несанкціонованих в'їздів по всій країні скоротилася більш ніж на 60% з більш ніж 20 000 в жовтні до близько 7 300 несанкціонованих в'їздів в листопаді.

Критики продовження контролю стверджують, що перевірки на кордоні зі Швейцарією сприяють заторам і ускладнюють рух на роботу.

З моменту запровадження прикордонного контролю 16 жовтня Фезер кілька разів продовжувала його на коротші терміни. Стаціонарний внутрішній прикордонний контроль на німецько-австрійському кордоні наразі триває до 11 травня 2024 року.

Прикордонний контроль не передбачається в межах Шенгенської зони, і про нього необхідно повідомляти Брюссель. Якщо йдеться лише про кілька днів, це можна зробити за короткий термін. Однак ця можливість закінчується через два місяці, у випадку з Німеччиною – 15 грудня.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

Перед цим Шольц заявив, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".