В Германии в прошлом году количество заявлений на убежище выросло более чем на 50%

Количество заявок на получение убежища в Германии резко возросло в 2023 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bamf) в понедельник сообщило, что в прошлом году 351 915 человек подали прошение о предоставлении убежища. Это на 51,1% больше, чем в 2022 году.

Было подано 329 120 первичных заявок и 22 795 так называемых повторных заявок. Наибольшую группу заявителей составляют выходцы из Сирии. Оттуда в Германию прибыли и подали заявления о предоставлении убежища 104 651 человек. За ними следуют Турция (62 624), Афганистан (53 582), Ирак (12 360), Иран (10 206), Грузия (9399) и Россия (9028) с точки зрения стран происхождения.

В прошлом году миграция значительно выросла по всему ЕС – но Германия осталась основным пунктом назначения для искателей убежища в ЕС.

Количество беженцев из Украины также продолжает расти вследствие российской агрессии. Однако они не должны просить убежища в Германии, а обычно находятся под так называемой временной защитой. По состоянию на конец октября Германия приняла около 1,17 миллиона украинских беженцев, что делает ее ведущей принимающей страной в ЕС.

В прошлом году Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев приняло решение по 261 601 первичным и повторным заявлениям. Из них 51,7% получили статус беженца. Общая продолжительность рассмотрения первичных и последующих заявлений составила в среднем 6,8 месяца.

В декабре количество новых ходатайств о предоставлении убежища значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами. 23 025 человек подали заявления впервые, тогда как в ноябре их было 35 316, а в октябре – 31 887. Федеральное правительство уже несколько недель пытается уменьшить этот показатель с помощью ряда мер, таких как усиление пограничного контроля. Оппозиция называет эти меры недостаточными.

В декабре стационарные проверки на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые впервые были введены в середине октября, продлили как минимум до 15 марта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Перед этим Шольц заявил, что страна должна "наконец-то депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".