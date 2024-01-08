Німецька "подруга Путіна" офіційно оголосила про заснування своєї партії

Колишня членкиня Лівої партії Німеччини Сара Вагенкнехт, відома проросійською риторикою, в понеділок, 8 січня, разом із соратниками оголосила про створення власного політичного проєкту – "Альянсу Сари Вагенкнехт".

Про це йдеться в публікації Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Нова партія має офіційну назву "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW). Церемонія заснування партії відбулась у готелі в Берліні за зачиненими дверима.

На початку установчих зборів Вагенкнехт заявила, що це "трохи історичний день", оскільки "ми закладаємо перший камінь у фундамент партії, яка має потенціал докорінно змінити німецький партійний спектр і, перш за все, докорінно змінити політику в нашій країні".

За словами політикині, вона та її однодумці заснували нову партію, щоб подолати "некомпетентність і зарозумілість" у політиці федерального уряду Німеччини.

Очолює BSW Вагенкнехт спільно з та Амірою Мохамед Алі, колишньою головою парламентської групи "Лівих" у Бундестазі. Їхнім заступником став підприємець і університетський професор Шервін Хагшено, а депутат Бундестагу Крістіан Лейє обійме посаду генерального секретаря партії.

Наразі програма партії Вагенкнехт грунтується на маніфесті однойменної асоціації, а детальний порядок денний хочуть розробити за участю членів партії та експертів до наступних парламентських виборів у Німеччині у 2025 році.

Водночас "Альянс Сари Вагенкнехт" уже планує взяти участь у виборах до Європейського парламенту в червні та у земельних виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі у жовтні цього року.

Раніше Вагенкнехт заперечила, що має симпатії до Кремля, і що її майбутня партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні. Водночас вона заявила, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.