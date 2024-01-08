Немецкая "подруга Путина" официально объявила об основании своей партии

Бывший член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт, известная пророссийской риторикой, в понедельник, 8 января, вместе с соратниками объявила о создании собственного политического проекта – "Альянса Сары Вагенкнехт".

Об этом говорится в публикации Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Новая партия имеет официальное название "Альянс Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW). Церемония основания партии состоялась в отеле в Берлине за закрытыми дверями.

В начале учредительного собрания Вагенкнехт заявила, что это "немного исторический день", поскольку "мы закладываем первый камень в фундамент партии, которая имеет потенциал в корне изменить немецкий партийный спектр и, прежде всего, в корне изменить политику в нашей стране".

По словам политика, она и ее единомышленники основали новую партию, чтобы преодолеть "некомпетентность и высокомерие" в политике федерального правительства Германии.

Возглавляет BSW Вагенкнехт совместно с и Амирой Мохамед Али, бывшей главой парламентской группы "Левых" в Бундестаге. Их заместителем стал предприниматель и университетский профессор Шервин Хагшено, а депутат Бундестага Кристиан Лейе займет должность генерального секретаря партии.

Сейчас программа партии Вагенкнехт основывается на манифесте одноименной ассоциации, а подробную повестку дня хотят разработать с участием членов партии и экспертов к следующим парламентским выборам в Германии в 2025 году.

В то же время "Альянс Сары Вагенкнехт" уже планирует принять участие в выборах в Европейский парламент в июне и в земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в октябре этого года.

Ранее Вагенкнехт отрицала, что имеет симпатии к Кремлю, и что ее будущая партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине. В то же время она заявила, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.