Єврокомісарка: ЄС щороку потребує мільйона мігрантів

Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що ЄС щороку потребує мільйона мігрантів, аби компенсувати демографічний дефіцит.

Про таке, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver, Йоганссон заявила під час візиту до Афін у понеділок, 8 січня.

Представниця Єврокомісії пояснила, що працездатне населення ЄС щороку скорочується приблизно на мільйон людей.

"Це означає, що легальна міграція повинна зростати більш-менш на один мільйон на рік, і зробити це організовано – справді складне завдання",– додала вона.

Йоганссон зазначила, що близько 3,5 мільйона мігрантів уже прибувають щороку до ЄС легально, тоді як близько 300 тисяч – нелегально.

У звіті Європейської комісії за 2016 рік прогнозувалось, що без міграції працездатне населення ЄС скоротиться з 334 мільйонів станом на 2014-ий до близько 238 мільйонів у 2060 році.

Останні демографічні прогнози Євростату свідчать, що населення ЄС зростатиме до 2026 року, досягнувши піку в 453,3 мільйона, після чого поступово зменшиться до 447,9 мільйона до 2050 року, а потім скорочуватиметься ще швидшими темпами до кінця століття.

"Прогнозується, що робоча сила в ЄС скорочуватиметься навіть швидше, ніж населення, оскільки люди похилого віку (віком 80 років і старші) становлять все більшу частку населення", – йшлось у звіті Євростату.

Нагадаємо, 20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Впровадженню угоди на заваді може стати Угорщина – єдина країна, яка висловлюється проти неї та головуватиме в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року.