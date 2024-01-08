Еврокомиссар: ЕС ежегодно нуждается в миллионе мигрантов

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон заявила, что ЕС ежегодно нуждается в миллионе мигрантов, чтобы компенсировать демографический дефицит.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver, Йоханссон заявила во время визита в Афины в понедельник, 8 января.

Представительница Еврокомиссии объяснила, что трудоспособное население ЕС ежегодно сокращается примерно на миллион человек.

"Это означает, что легальная миграция должна расти более-менее на один миллион в год, и сделать это организованно – действительно сложная задача",- добавила она.

Йоханссон отметила, что около 3,5 миллиона мигрантов уже прибывают ежегодно в ЕС легально, тогда как около 300 тысяч – нелегально.

В отчете Европейской комиссии за 2016 год прогнозировалось, что без миграции трудоспособное население ЕС сократится с 334 миллионов по состоянию на 2014-й до около 238 миллионов в 2060 году.

Последние демографические прогнозы Евростата свидетельствуют, что население ЕС будет расти до 2026 года, достигнув пика в 453,3 миллиона, после чего постепенно уменьшится до 447,9 миллиона к 2050 году, а затем будет сокращаться еще более быстрыми темпами до конца века.

"Прогнозируется, что рабочая сила в ЕС будет сокращаться даже быстрее, чем население, поскольку пожилые люди (в возрасте 80 лет и старше) составляют все большую долю населения", – говорилось в отчете Евростата.

Напомним, 20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Внедрению соглашения может помешать Венгрия – единственная страна, которая высказывается против нее и будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года.