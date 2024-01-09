У парламенті Литви не вистачає голосів для посилення обмежень щодо білорусів

У литовському парламенті все ще не вистачає голосів, щоб посилити існуючі обмеження для громадян Білорусі та зрівняти їх з обмеженнями для росіян.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас, повідомляє LRT.

За його словами, голосів не вистачає попри зареєстровані в грудні поправки, які пропонують обмежити видачу дозволів на проживання для білорусів, за винятком висококваліфікованих працівників, а також полегшити російським і білоруським демократам отримання національних віз з гуманітарних міркувань.

"Це компроміс, який ми пропонуємо. Поки що в Сеймі немає голосів для цього", – сказав Кащюнас в інтерв'ю TV3.

З весни минулого року в Литві діє закон про обмежувальні заходи щодо громадян РФ та Білорусі, але до останніх вони застосовуються меншою мірою.

До 3 травня росіяни та білоруси стикаються з обмеженнями в отриманні литовських віз і електронного статусу резидента, але для громадян РФ також діють додаткові труднощі щодо в'їзду в Литву, придбання нерухомості, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово відхиляють.

Президент Литви Гітанас Науседа дотримувався позиції, що на громадян Білорусі мають поширюватися ті самі санкції, що й на росіян, але Сейм подолав його вето та запровадив м'якші обмеження для білоруських громадян.

Раніше Кащюнас підготував поправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні.

Депутат вважає, що ці заходи допоможуть зменшити загрози як для безпеки Литви, так і для білоруської опозиції в країні.

Нагадаємо, нещодавно глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що КДБ Білорусі значно посилив свою діяльність у їхній країні.

Перед цим Литва визнала загрозою національній безпеці понад двох тисяч білорусів та росіян.