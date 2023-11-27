Спецслужби Литви: Ми є свідками безпрецедентного рівня активності КДБ Білорусі

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що КДБ Білорусі значно посилив свою діяльність у їхній країні.

Заяву Яунішкіса наводить BNS, повідомляє "Європейська правда".

"Ми спостерігаємо активізацію діяльності білоруського КДБ, яка фактично досягає історичних висот, вона ніколи не була такою інтенсивною", – сказав керівник литовської спецслужби.

Він зауважив, що у спецслужб виникають питання до діяльності деяких громадян Білорусі у Литві.

Яунішкіс також відзначив посилення російської пропаганди у Литві.

"Я думаю, що Росія зменшила цю діяльність, можливо, коли почала війну в Україні, тому що сподівалася на дуже легку перемогу, однак застрягла там. Але зараз ми відчуваємо певну інтенсифікацію", – сказав він.

За словами глави Департаменту державної безпеки Литви, у нього немає відомостей про те, що служби недружніх країн намагаються завербувати державних посадовців або політиків.

Але якщо такі спроби будуть, литовські спецслужби виявлятимуть і запобігатимуть загрозам.

Раніше стало відомо, що Литва визнала загрозою національній безпеці понад двох тисяч білорусів та росіян.

Крім того, міністерство внутрішніх справ Литви звернулося до Департаменту державної безпеки (VSD) з проханням перевірити 800 іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у вигляді винятку.