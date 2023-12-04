В Сеймі Литви готують поправки щодо обмеження можливості проживання білорусів у країні

Голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас підготував поправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Кащюнас обіцяє зареєструвати відповідні поправки в Сеймі вже найближчим часом.

Він підкреслив, що заходи, які він готує, не стосуватимуться білорусів, які були репресовані режимом Александра Лукашенка.

"Дуже важливо підкреслити, що ми продовжуємо підтримувати гуманітарний коридор. Тобто якщо це дійсно правозахисники, люди, репресовані білоруським режимом, МЗС зможе надати такий гуманітарний коридор. А з приводу тимчасового проживання ми робимо одне зауваження – на кваліфіковану робочу силу", – розповів Кащюнас.

За його словами, поправки орієнтовані на ізольовану литовськими службами безпеки групу білорусів, яка є мішенню білоруських спецслужб.

Депутат вважає, що ці заходи допоможуть зменшити загрози як для безпеки Литви, так і для білоруської опозиції в країні.

Нагадаємо, нещодавно глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що КДБ Білорусі значно посилив свою діяльність у їхній країні.

Перед цим Литва визнала загрозою національній безпеці понад двох тисяч білорусів та росіян.