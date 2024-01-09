В парламенте Литвы не хватает голосов для ужесточения ограничений в отношении белорусов

В литовском парламенте все еще не хватает голосов, чтобы усилить существующие ограничения для граждан Беларуси и уравнять их с ограничениями для россиян.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас, сообщает LRT.

По его словам, голосов не хватает несмотря на зарегистрированные в декабре поправки, которые предлагают ограничить выдачу видов на жительство для белорусов, за исключением высококвалифицированных работников, а также облегчить российским и белорусским демократам получение национальных виз по гуманитарным соображениям.

"Это компромисс, который мы предлагаем. Пока что в Сейме нет голосов для этого", – сказал Кащюнас в интервью TV3.

С весны прошлого года в Литве действует закон об ограничительных мерах в отношении граждан РФ и Беларуси, но к последним они применяются в меньшей степени.

До 3 мая россияне и белорусы сталкиваются с ограничениями в получении литовских виз и электронного статуса резидента, но для граждан РФ также действуют дополнительные трудности по въезду в Литву, приобретению недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно отклоняются.

Президент Литвы Гитанас Науседа придерживался позиции, что на граждан Беларуси должны распространяться те же санкции, что и на россиян, но Сейм преодолел его вето и ввел более мягкие ограничения для белорусских граждан.

Ранее Кащюнас подготовил поправки, которые ограничат возможность новоприбывшим гражданам Беларуси получить статус временного жителя в стране.

Депутат считает, что эти меры помогут уменьшить угрозы как для безопасности Литвы, так и для белорусской оппозиции в стране.

Напомним, недавно глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что КГБ Беларуси значительно усилил свою деятельность в их стране.

Перед этим Литва признала угрозой национальной безопасности более двух тысяч белорусов и россиян.