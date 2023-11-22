Литва виявила понад 2 тисячі громадян РФ та Білорусі, які є загрозою нацбезпеці

Після запровадження спеціальної анкети Литва визнала загрозою національній безпеці понад двох тисяч білорусів та росіян.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT із посиланням на Департамент міграції країни.

За даними відомства, 1 644 громадяни Білорусі були визнані такими, що становлять загрозу національній безпеці. У 450 випадках білорусам анулювали їхні попередні дозволи на тимчасове проживання.

Крім того, двом громадянам Білорусі відмовили у видачі посвідки на постійне проживання в Литві, а вісьмом – такі документи анулювали. У 279 випадках білорусам відмовили у видачі литовських віз.

Загалом 397 громадян РФ визнали такими, що становлять загрозу національній безпеці. 76 із них отримали відмову у видачі дозволу на тимчасове проживання в Литві.

Ще 84 росіянам відмовили в заміні посвідки на проживання, 90 – анулювали раніше видані дозволи на тимчасове проживання, а ще 90 – анулювали посвідки на постійне проживання. У 55 випадках росіянам відмовили у видачі литовських віз.

Усі повнолітні громадяни Білорусі та РФ зобов'язані заповнювати анкету під час подання ними клопотань про видачу або зміну документа, що дає або підтверджує право на проживання в Литві, про видачу нового дозволу на тимчасове проживання або видачу національної візи. Анкета вимагає вказати певну інформацію, а також висловити ставлення до російської агресії в Україні.

Раніше міністерство внутрішніх справ Литви звернулося до Департаменту державної безпеки (VSD) з проханням перевірити 800 іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у вигляді винятку.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа позбавив литовського громадянства російську фігуристку Маргариту Дробязко.

Литовська влада стверджувала, що Дробязко підтримувала тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.