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Spiegel: Пошкодження труби біля СПГ-терміналу в Німеччині більші, ніж повідомлялось

Вівторок, 9 січня 2024, 16:48

Пошкодження газогону у німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн, яка веде до терміналу скрапленого природного газу в порту Брунсбюттель і щодо яких ведеться розслідування, виявились більшими, ніж повідомлялось раніше.

Про це стало відомо газеті Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Видання стверджує, що газопровід ETL 180 був просвердлений "щонайменше у восьми місцях", тоді як раніше йшлось лише про три отвори. Збитки в результаті диверсії оцінюються попередньо в мінімум 1,6 мільйона євро.

Управління кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну вважає, що зловмисники  могли використовувати професійне обладнання, зокрема малокаліберні спеціальні свердла, а отвори у сталевій газовій трубі були ледь помітні ззовні, що свідчить про спланований характер диверсії.

У Німеччині розслідують імовірну диверсію на газопроводі біля СПГ-терміналу

Наразі невідомо, хто саме може стояти за зловмисними діями. Але, як нагадує Spiegel, проти будівництва ETL 180 раніше виступали екоактивісти, які влаштували там щонайменше три акції протесту й під час однієї з них навіть відпиляли елемент труби.

Після останньої акції в серпні 2023 року, коли радикальні кліматичні активісти захопили кілька будівельних машин та пошкодили їх, завдавши 500 тисяч євро збитків, поліція порушила справу з 11 підозрюваними.

Про пошкодження 55-кілометрового газогону, який сполучає Брунсбюттель з містом Гетлінген, публічно стало відомо минулого тижня. Відомо, що справу розслідує федеральна прокуратура Німеччини.

Нагадаємо, термінал з прийому зрідженого природного газу у Брунсбюттелі став третім, який ФРН встановила для того, щоб допомогти зміцнити енергопостачання країни.

У липні минулого року німецький парламент схвалив прискорення будівництва двох СПГ-терміналів біля узбережжя Балтійського моря після позбавлення залежності від російського газу.

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Німеччина