Spiegel: Пошкодження труби біля СПГ-терміналу в Німеччині більші, ніж повідомлялось

Пошкодження газогону у німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн, яка веде до терміналу скрапленого природного газу в порту Брунсбюттель і щодо яких ведеться розслідування, виявились більшими, ніж повідомлялось раніше.

Про це стало відомо газеті Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Видання стверджує, що газопровід ETL 180 був просвердлений "щонайменше у восьми місцях", тоді як раніше йшлось лише про три отвори. Збитки в результаті диверсії оцінюються попередньо в мінімум 1,6 мільйона євро.

Управління кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну вважає, що зловмисники могли використовувати професійне обладнання, зокрема малокаліберні спеціальні свердла, а отвори у сталевій газовій трубі були ледь помітні ззовні, що свідчить про спланований характер диверсії.

Наразі невідомо, хто саме може стояти за зловмисними діями. Але, як нагадує Spiegel, проти будівництва ETL 180 раніше виступали екоактивісти, які влаштували там щонайменше три акції протесту й під час однієї з них навіть відпиляли елемент труби.

Після останньої акції в серпні 2023 року, коли радикальні кліматичні активісти захопили кілька будівельних машин та пошкодили їх, завдавши 500 тисяч євро збитків, поліція порушила справу з 11 підозрюваними.

Про пошкодження 55-кілометрового газогону, який сполучає Брунсбюттель з містом Гетлінген, публічно стало відомо минулого тижня. Відомо, що справу розслідує федеральна прокуратура Німеччини.

Нагадаємо, термінал з прийому зрідженого природного газу у Брунсбюттелі став третім, який ФРН встановила для того, щоб допомогти зміцнити енергопостачання країни.

У липні минулого року німецький парламент схвалив прискорення будівництва двох СПГ-терміналів біля узбережжя Балтійського моря після позбавлення залежності від російського газу.