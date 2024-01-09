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Spiegel: Повреждения трубы возле СПГ-терминала в Германии больше, чем сообщали

Вторник, 9 января 2024, 16:48

Повреждения в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн газопровода, ведущего к терминалу сжиженного природного газа в порту Брунсбюттель, оказались больше, чем сообщалось ранее.

Об этом стало известно газете Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Издание утверждает, что газопровод ETL 180 был просверлен "по меньшей мере в восьми местах", тогда как ранее речь шла только о трех отверстиях. Убытки в результате диверсии оцениваются предварительно в минимум 1,6 миллиона евро.

Управление уголовных расследований Шлезвиг-Гольштейна считает, что злоумышленники могли использовать профессиональное оборудование, в частности малокалиберные специальные сверла, а отверстия в стальной газовой трубе были едва заметны извне, что свидетельствует о спланированном характере диверсии.

В Германии расследуют вероятную диверсию на газопроводе возле СПГ-терминала

Пока неизвестно, кто именно может стоять за злонамеренными действиями. Но, как напоминает Spiegel, против строительства ETL 180 ранее выступали экоактивисты, которые устроили там по меньшей мере три акции протеста и во время одной из них даже отпилили элемент трубы.

После последней акции в августе 2023 года, когда радикальные климатические активисты захватили несколько строительных машин и повредили их, нанеся 500 тысяч евро убытков, полиция возбудила дело с 11 подозреваемыми.

О повреждении 55-километрового газопровода, который соединяет Брунсбюттель с городом Гетлинген, публично стало известно на прошлой неделе. Известно, что дело расследует федеральная прокуратура Германии.

Напомним, терминал по приему сжиженного природного газа в Брунсбюттеле стал третьим, который ФРГ установила для того, чтобы помочь укрепить энергоснабжение страны.

В июле прошлого года германский парламент одобрил ускорение строительства двух СПГ-терминалов у побережья Балтийского моря для лишения зависимости от российского газа.

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Германия