Spiegel: Повреждения трубы возле СПГ-терминала в Германии больше, чем сообщали

Повреждения в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн газопровода, ведущего к терминалу сжиженного природного газа в порту Брунсбюттель, оказались больше, чем сообщалось ранее.

Об этом стало известно газете Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Издание утверждает, что газопровод ETL 180 был просверлен "по меньшей мере в восьми местах", тогда как ранее речь шла только о трех отверстиях. Убытки в результате диверсии оцениваются предварительно в минимум 1,6 миллиона евро.

Управление уголовных расследований Шлезвиг-Гольштейна считает, что злоумышленники могли использовать профессиональное оборудование, в частности малокалиберные специальные сверла, а отверстия в стальной газовой трубе были едва заметны извне, что свидетельствует о спланированном характере диверсии.

Пока неизвестно, кто именно может стоять за злонамеренными действиями. Но, как напоминает Spiegel, против строительства ETL 180 ранее выступали экоактивисты, которые устроили там по меньшей мере три акции протеста и во время одной из них даже отпилили элемент трубы.

После последней акции в августе 2023 года, когда радикальные климатические активисты захватили несколько строительных машин и повредили их, нанеся 500 тысяч евро убытков, полиция возбудила дело с 11 подозреваемыми.

О повреждении 55-километрового газопровода, который соединяет Брунсбюттель с городом Гетлинген, публично стало известно на прошлой неделе. Известно, что дело расследует федеральная прокуратура Германии.

Напомним, терминал по приему сжиженного природного газа в Брунсбюттеле стал третьим, который ФРГ установила для того, чтобы помочь укрепить энергоснабжение страны.

В июле прошлого года германский парламент одобрил ускорение строительства двух СПГ-терминалов у побережья Балтийского моря для лишения зависимости от российского газа.