Укр Рус Eng

ЗМІ: Пісторіус сказав, що "ситий по горло" дискусіями про поставки Taurus Україні

Четвер, 1 лютого 2024, 10:40

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час обговорення бюджету в Бундестазі роздратовано відповів на питання про можливість поставок Україні ракет Taurus.

Слова міністра наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться про те, що Пісторіус сказав, що "ситий по горло" дебатами щодо можливості таких поставок.

За його словами, дискусія точиться виключно навколо конкретної системи озброєнь – "так, ніби йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно".

Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини. 

Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.

Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина