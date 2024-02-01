СМИ: Писториус сказал, что "сыт по горло" дискуссиями о поставках Taurus Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус во время обсуждения бюджета в Бундестаге раздраженно ответил на вопрос о возможности поставок Украине ракет Taurus.

Слова министра приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится о том, что Писториус сказал, что "сыт по горло" дебатами о возможности таких поставок.

По его словам, дискуссия идет исключительно вокруг конкретной системы вооружений – "так, будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения самостоятельно".

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила, что Великобритания предложила поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.

Согласно идее, Великобритания или Франция могли бы получить Taurus со складов Вооруженных сил Германии. В свою очередь Париж и Лондон могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют.

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет в Украину, если состоится обмен ракетами с союзниками по НАТО.

В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами.