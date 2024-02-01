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У Португалії фермери на тракторах заблокували дороги до Іспанії на знак протесту

Четвер, 1 лютого 2024, 15:48

У четвер португальські фермери за допомогою тракторів перекрили щонайменше три дороги, що з'єднують Португалію з Іспанією, приєднавшись до загальноєвропейських протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Уряд Португалії у середу оголосив про надання екстреної допомоги фермерам у розмірі 500 мільйонів євро, щоб уникнути масових протестів, які спричинили дезорганізацію у Франції та Брюсселі, але невелика група фермерів, відчуваючи себе недостатньо представленими в публічній дискусії з цього питання, організувалась у соціальних мережах і вирішила діяти.

На світанку сотні фермерів на тракторах та інших транспортних засобах повільно попрямували до чотирьох основних пунктів перетину кордону з сусідньою Іспанією.

Дорожня поліція GNR повідомила, що дві португальські автомагістралі були перекриті в обох напрямках поблизу кордонів з Іспанією, у Вілар-Формозу на півночі і Кайя на півдні, а також менша національна автомагістраль в регіоні Алентежу.

Представник GNR заявив, що протести були мирними і не вимагали "жодного застосування сили", незважаючи на блокування.

Фермери скаржаться на те, що уряд скорочує допомогу органічному та змішаному сільському господарству.

"Наш рух є громадянським і позапартійним, і наша мета – привернути увагу до проблем сектору, а не блокувати країну", – сказав Рікардо Естрела, який очолював протести у Вілар-Формосо.

"Пакет допомоги, оголошений вчора, був невдалою спробою демобілізувати нас", – сказав він.

Тим не менш, найбільша в країні конфедерація фермерів CAP вирішила не брати участі в жодних протестах.

Як повідомлялося, у день саміту лідерів Євросоюзу фермери зібрали протест в Брюсселі, щоб домогтися більшої допомоги на тлі підвищення податків, зростання витрат та дешевого імпорту агропродукції.

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, у Франції вони – одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.

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Португалія