В Португалии фермеры на тракторах заблокировали дороги в Испанию в знак протеста
В четверг португальские фермеры с помощью тракторов перекрыли по меньшей мере три дороги, соединяющие Португалию с Испанией, присоединившись к общеевропейским протестам.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Правительство Португалии в среду объявило о предоставлении экстренной помощи фермерам в размере 500 миллионов евро, чтобы избежать массовых протестов, которые вызвали дезорганизацию во Франции и Брюсселе, но небольшая группа фермеров, чувствуя себя недостаточно представленными в публичной дискуссии по этому вопросу, организовалась в социальных сетях и решила действовать.
На рассвете сотни фермеров на тракторах и других транспортных средствах медленно направились к четырем основным пунктам пересечения границы с соседней Испанией.
Дорожная полиция GNR сообщила, что две португальские автомагистрали были перекрыты в обоих направлениях вблизи границ с Испанией, в Вилар-Формозу на севере и Кайя на юге, а также меньшая национальная автомагистраль в регионе Алентежу.
Представитель GNR заявил, что протесты были мирными и не требовали "никакого применения силы", несмотря на блокировку.
Фермеры жалуются на то, что правительство сокращает помощь органическому и смешанному сельскому хозяйству.
"Наше движение является гражданским и внепартийным, и наша цель – привлечь внимание к проблемам сектора, а не блокировать страну", – сказал Рикардо Эстрела, который возглавлял протесты в Вилар-Формосо.
"Пакет помощи, объявленный вчера, был неудачной попыткой демобилизовать нас", – сказал он.
Тем не менее, крупнейшая в стране конфедерация фермеров CAP решила не участвовать ни в каких протестах.
Как сообщалось, в день саммита лидеров Евросоюза фермеры собрали протест в Брюсселе, чтобы добиться большей помощи на фоне повышения налогов, роста расходов и дешевого импорта агропродукции.
Фермерские протесты проходят в ряде стран Европы, но во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж.
Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.
На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.