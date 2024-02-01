В Португалии фермеры на тракторах заблокировали дороги в Испанию в знак протеста

В четверг португальские фермеры с помощью тракторов перекрыли по меньшей мере три дороги, соединяющие Португалию с Испанией, присоединившись к общеевропейским протестам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правительство Португалии в среду объявило о предоставлении экстренной помощи фермерам в размере 500 миллионов евро, чтобы избежать массовых протестов, которые вызвали дезорганизацию во Франции и Брюсселе, но небольшая группа фермеров, чувствуя себя недостаточно представленными в публичной дискуссии по этому вопросу, организовалась в социальных сетях и решила действовать.

На рассвете сотни фермеров на тракторах и других транспортных средствах медленно направились к четырем основным пунктам пересечения границы с соседней Испанией.

Дорожная полиция GNR сообщила, что две португальские автомагистрали были перекрыты в обоих направлениях вблизи границ с Испанией, в Вилар-Формозу на севере и Кайя на юге, а также меньшая национальная автомагистраль в регионе Алентежу.

Представитель GNR заявил, что протесты были мирными и не требовали "никакого применения силы", несмотря на блокировку.

Фермеры жалуются на то, что правительство сокращает помощь органическому и смешанному сельскому хозяйству.

"Наше движение является гражданским и внепартийным, и наша цель – привлечь внимание к проблемам сектора, а не блокировать страну", – сказал Рикардо Эстрела, который возглавлял протесты в Вилар-Формосо.

"Пакет помощи, объявленный вчера, был неудачной попыткой демобилизовать нас", – сказал он.

Тем не менее, крупнейшая в стране конфедерация фермеров CAP решила не участвовать ни в каких протестах.

Как сообщалось, в день саммита лидеров Евросоюза фермеры собрали протест в Брюсселе, чтобы добиться большей помощи на фоне повышения налогов, роста расходов и дешевого импорта агропродукции.

Фермерские протесты проходят в ряде стран Европы, но во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.