Фермери протестують на саміті ЄС: привезли трактори та запалили багаття

Фермери прийшли з протестами на саміт Євросоюзу в Брюсселі, щоб домогтися більшої допомоги на тлі підвищення податків, зростання витрат та дешевого імпорту агропродукції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За оцінками поліції, головні магістралі Брюсселя заблокували близько тисячі тракторів. При цьому фермери закидали Європарламент яйцями, запалили біля будівлі багаття та запускали феєрверки.

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Reuters

На одному з тракторів вони повісили банер з написом: "Якщо ви любите землю, підтримайте тих, хто нею управляє". На іншому плакаті було написано: "Немає фермерів – немає їжі".

Хоча фермерська криза офіційно не включена до порядку денного саміту ЄС, її також обговорюють. Прибувши на саміт, прем'єр-міністр Бельгії, яка головує в Євросоюзі, Александр Де Кроо заявив, що скарги фермерів треба обговорити.

"Вони пропонують продукцію високої якості, ми також повинні переконатися, що вони можуть отримати правильну ціну за високоякісну продукцію, яку вони надають", – сказав він.

Водночас прем'єр Ірландії Лео Варадкар підтримав президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив проти підписання торговельної угоди з групою південноамериканських країн "Меркосур" – ще однієї ключової вимоги фермерів.

Раніше поліція французького муніципалітету Рунжис, що на південь від Парижа, затримала 79 учасників фермерських протестів, які намагались потрапити на місцевий продуктовий ринок.

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, та саме у Франції вони – одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.