Парламент Угорщини на вимогу опозиції може позачергово зібратися у понеділок

Угорський парламент може зібратися у понеділок на позачергове засідання на вимогу опозиції, проте невідомо, чи буде можливим голосування щодо вступу Швеції у НАТО, як хоче опозиція.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Засідання, як зазначають, збирають на вимогу опозиції. У пропозицію порядку денного внесли пункт про ратифікацію протоколу про вступ Швеції у НАТО.

Проте невідомо, скільки депутатів від керівної партії "Фідес" будуть присутні на засіданні. Для голосування у залі мають бути щонайменш 101 із 200.

Агентство TT наводить коментар депутатки Агнес Вадай про те, що насправді парламент не голосуватиме щодо вступу Швеції на позачерговому засіданні, і депутати "Фідес" навіть не з’явилися на зустріч, де обговорювали порядок денний.

З її слів, після зустрічі у четвер стало зрозуміло, що ратифікації на цьому засіданні не буде.

Угорщина, як відомо, залишилася останньою країною, яка досі не ратифікувала вступ Швеції і затримує її повноправне членство у НАТО.

Спершу спікер угорського парламенту заявив, що не планує збирати депутатів позачергово для голосування щодо вступу Швеції.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Угорщина ратифікує вступ Швеції у НАТО наприкінці зими.