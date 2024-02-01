Парламент Венгрии по требованию оппозиции может собраться на внеочередное заседание в понедельник

Венгерский парламент может собраться в понедельник на внеочередное заседание по требованию оппозиции, однако неизвестно, будет ли возможным голосование по вступлению Швеции в НАТО, как хочет оппозиция.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Заседание, как отмечают, собирают по требованию оппозиции. В предложение повестки дня внесли пункт о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Однако неизвестно, сколько депутатов от правящей партии "Фидес" будут присутствовать на заседании. Для голосования в зале должны быть не менее 101 из 200.

Агентство TT приводит комментарий депутата Агнес Вадай о том, что на самом деле парламент не будет голосовать по вступлению Швеции на внеочередном заседании, и депутаты "Фидес" даже не явились на встречу, где обсуждали повестку дня.

По ее словам, после встречи в четверг стало понятно, что ратификации на этом заседании не будет.

Венгрия, как известно, осталась последней страной, которая до сих пор не ратифицировала вступление Швеции и задерживает ее полноправное членство в НАТО.

Сначала спикер венгерского парламента заявил, что не планирует собирать депутатов вне очереди для голосования по вступлению Швеции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО в конце зимы.