Столтенберг очікує, що Угорщина ратифікує вступ Швецїі у НАТО наприкінці зими

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і поставити крапку у цьому процесі наприкінці лютого.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Столтенберг сказав, що очікує голосування угорського парламенту щодо вступу Швеції у НАТО, щойно він повернеться до роботи під кінець лютого.

"Членство Швеції у НАТО зробить Альянс сильнішим і підвищить безпеку усіх нас", – повторив він.

Як відомо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу, а у четвер процедуру завершив своїм підписом президент Ердоган.

Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.

Орбан у розмові зі Столтенбергом запевнив його, що закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості". Невдовзі перед голосуванням турецького парламенту він запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити у тому числі вступ Швеції у НАТО.

Водночас спікер парламенту Угорщини заявив, що не планує скликати депутатів позачергово задля цього голосування.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон формально погодився на зустріч з Орбаном і запропонував обрати зручні дати, а згодом зробив окрему заяву, що на цій зустрічі не буде обговорювати питання вступу в НАТО.