Берлінале скасувало запрошення для "АдН" на тлі акцій проти правого екстремізму

Організатори Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале) вирішили відкликати запрошення для представників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), спричинивши дискусію про доречність такого кроку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише DPA.

Депутати місцевого парламенту Берліна зазвичай запрошуються на відкриття Берлінале, оскільки воно фінансується державою. Але на тлі акцій проти правого екстремізму, які в останні тижні тривають по всій Німеччині, новина про наміри членів "АдН" відвідати відкриття кінофестивалю 18 лютого, викликала різку критику.

Зрештою, організатори Берлінале відреагували на це, відкликавши запрошення для "АдН". Організатори пояснили, що багато політиків партії мають погляди, які суперечать і ворожі основоположним цінностям демократії.

У Берліні це викликало дискусії про правильність такого кроку.

Мер німецької столиці Кай Вегнер, який представляє правоцентристський Християнсько-демократичний союз, заявив, що підтримує запрошення всіх політиків, включно з "АдН", на фінансовані державою заходи. А втім, у його офісі уточнили, що рішення Берлінського кінофестивалю будуть поважати.

Нагадаємо, вже кілька тижнів у Німеччині тривають масові демонстрації проти ультраправих.

Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якій також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС.

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.