Берлинале отменило приглашение для "АдН" на фоне акций против правого экстремизма

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) решили отозвать приглашение для представителей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), вызвав дискуссию об уместности такого шага.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет DPA.

Депутаты местного парламента Берлина обычно приглашаются на открытие Берлинале, поскольку оно финансируется государством. Но на фоне акций против правого экстремизма, которые в последние недели продолжаются по всей Германии, новость о намерениях членов "АдН" посетить открытие кинофестиваля 18 февраля, вызвала резкую критику.

В конце концов, организаторы Берлинале отреагировали на это, отозвав приглашение для "АдГ". Организаторы объяснили, что многие политики партии имеют взгляды, которые противоречат и враждебны основополагающим ценностям демократии.

В Берлине это вызвало дискуссии о правильности такого шага.

Мэр немецкой столицы Кай Вегнер, представляющий правоцентристский Христианско-демократический союз, заявил, что поддерживает приглашение всех политиков, включая "АдГ", на финансируемые государством мероприятия. Впрочем, в его офисе уточнили, что решение Берлинского кинофестиваля будут уважать.

Напомним, уже несколько недель в Германии продолжаются массовые демонстрации против ультраправых.

Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на котором также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".

На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.