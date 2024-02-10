Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі пою і потреби України у зброї

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови лідери обох держав обговорювали ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, які включають безпілотники, артилерію та боєприпаси, а також засоби радіоелектронної боротьби та системи ППО.

Також йшлося про підготовку двостороннього документа про "гарантії безпеки" на основі Вільнюської декларації G7.

"Я подякував Макрону та французькому народу за непохитну підтримку. Дуже позитивна і цілеспрямована розмова, саме те, що зараз потрібно", – зазначив Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

Раніше в ОП заявили, що наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди із Францією.

У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.