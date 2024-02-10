Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на поле боя и потребности Украины в оружии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора лидеры обоих государств обсуждали ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, которые включают беспилотники, артиллерию и боеприпасы, а также средства радиоэлектронной борьбы и системы ПВО.

Также речь шла о подготовке двустороннего документа о "гарантиях безопасности" на основе Вильнюсской декларации G7.

"Я поблагодарил Макрона и французский народ за непоколебимую поддержку. Очень позитивный и целенаправленный разговор, именно то, что сейчас нужно", – отметил Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".

Также в ОП заявили о том, что приблизились к финализации двустороннего соглашения с Францией.

В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.