Жителі Фінляндії обирають нового президента у другому турі

У неділю, 11 лютого, у Фінляндії проходить другий тур президентських виборів – за найвищу посаду змагаються колишній прем’єр-міністр Александр Стубб і ексглава МЗС Пекка Хаавісто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Агентство прогнозує запеклу боротьбу між кандидатами у другому турі, оскільки опитування показують незначну перевагу Стубба над Хаавісто.

Згідно з останнім опитуванням, Стубба підтримують близько 54% виборців, що менше, ніж 59% перед голосуванням у першому турі 28 січня. 46% опитаних готові голосувати за Хаавісто.

Виборчі дільниці відкрились о 9 ранку за місцевим часом у неділю і закриваються о 20:00, коли публікуються результати попереднього голосування.

Остаточні результати, ймовірно, будуть готові протягом декількох годин.

Термін повноважень нового президента Фінляндії починається 1 березня.

Агентство зазначає, що Стубб має більше шансів здобути прихильність виборців, які схиляються до консервативних цінностей, тоді як Хаавісто у разі перемоги стане першим відкритим геєм на посаді президента Фінляндії.

За винятком випадкових жартів під час дебатів, кандидати ведуть свої кампанії цивілізовано, уникаючи обливання брудом.

"Досить рідко в ліберальній демократії можна провести кампанію без наклепів. Причиною цього, ймовірно, є те, що для Фінляндії зовнішня політика має життєво необхідне значення, і люди це розуміють", – зазначив Стубб.

У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох відсоткових пунктів.

Детальніше про кандидатів читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".