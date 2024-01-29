Вибори президента Фінляндії: переможець не визначився, буде другий тур

За підсумками виборів президента Фінляндії у другий тур вийшли експрем’єр Александер Стубб та колишній міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Кандидат від "Коаліційної партії" Стубб посів перше місце з 27,2% голосів, Хаавісто – друге з 25,8%, водночас представник націоналістичної партії "Істинні фіни" Юссі Халла-ахо показав третій результат с 19,0% підтримки.

Явка виборців у першому турі склала 74,9%. Другий тур між двома лідерами відбудеться 11 лютого.

Усі лідери збільшили свою підтримку порівняно з даними соціологічних опитувань. Хаавісто був найпопулярнішим кандидатом у містах, тоді як Стубб – у невеликих містечках.

Президент у Фінляндії є головнокомандувачем Збройних сил, представляє країну на засіданнях НАТО і керує зовнішньою політикою у співпраці з урядом.

В одному з останніх опитувань кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб залишався лідером, хоча із грудня його підтримка знизилася з 31% до 27%.

17 січня у Фінляндії почалося попереднє голосування у першому турі президентських виборів.

Нагадаємо, Александер Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України. Втім, решта кандидатів також обіцяють зберігати жорстке ставлення до Росії.

Детальніше читайте у статті Вибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії.