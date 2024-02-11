Жители Финляндии выбирают нового президента во втором туре

В воскресенье, 11 февраля, в Финляндии проходит второй тур президентских выборов – за высший пост соревнуются бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Агентство прогнозирует ожесточенную борьбу между кандидатами во втором туре, поскольку опросы показывают незначительное преимущество Стубба над Хаависто.

Согласно последнему опросу, Стубба поддерживают около 54% избирателей, что меньше, чем 59% перед голосованием в первом туре 28 января. 46% опрошенных готовы голосовать за Хаависто.

Избирательные участки открылись в 9 утра по местному времени в воскресенье и закрываются в 20:00, когда публикуются результаты предварительного голосования.

Окончательные результаты, вероятно, будут готовы в течение нескольких часов.

Срок полномочий нового президента Финляндии начинается 1 марта.

Агентство отмечает, что Стубб имеет больше шансов получить благосклонность избирателей, которые склоняются к консервативным ценностям, тогда как Хаависто в случае победы станет первым открытым геем на посту президента Финляндии.

За исключением случайных шуток во время дебатов, кандидаты ведут свои кампании цивилизованно, избегая обливания грязью.

"Довольно редко в либеральной демократии можно провести кампанию без клеветы. Причиной этого, вероятно, является то, что для Финляндии внешняя политика имеет жизненно необходимое значение, и люди это понимают", – отметил Стубб.

В первом туре разрыв между Стуббом и Хаависто составил менее двух процентных пунктов.

Подробнее о кандидатах читайте в статье "Выборы без шансов для России".