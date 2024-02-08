У Фінляндії скорочується розрив між кандидатами в президенти, але експрем’єр лідирує

Кандидат у президенти Фінляндії від Коаліційної партії, експрем’єр-міністр Александр Стубб зберігає за собою першу позицію в рейтингу популярності.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Taloustutkimus на замовлення Yle, передає "Європейська правда".

54 відсотки респондентів хотіли б бачити наступним президентом Стубба. 46 відсотків опитаних готові голосувати за підтримуваного "Зеленими" кандидата від виборчого об'єднання Пекку Хаавісто.

Відсоткове співвідношення залишається точно таким самим, якщо враховувати тільки відповіді респондентів, які заявили, що вже проголосували заздалегідь або неодмінно голосуватимуть у день виборів.

Прихильники кандидатів Юссі Халла-ахо ("Справжніх фінів") і Оллі Рена ("Центр") перейшли на бік Стубба. Хаавісто ж "успадкував" підтримку тих, хто голосував за кандидатів у президенти від партій лівого спрямування.

З моменту попереднього опитування Yle, опублікованого 25 січня, розрив у рейтингах кандидатів зменшився. Тоді 59 відсотків опитаних заявили, що проголосували б за Стубба і 41 відсоток – за Хаавісто, якби кандидати зустрілися в другому турі.

Нагадаємо, 11 лютого у Фінляндії відбудеться другий тур виборів президента, які визначать, хто замінить Нііністьо на посаді.

У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох процентних пунктів.

Детальніше про кандидатів читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".