Cтубб переміг на президентських виборах у Фінляндії

Александр Стубб, кандидат від керівної "Національної коаліції", переміг у другому турі президентських виборів виборів у Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Стубб здобув перемогу із 51,6% голосів, ексглава МЗС Пекка Хаавісто від "Зелених" набрав 48,4%. Розрив між кандидатами складає лише 98 663 голоси.

У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох відсоткових пунктів.

Останні опитування перед другим туром свідчили, що Хаавісто скорочує розрив зі Стуббом, але він був суттєво більшим.

За підсумками другого туру з’ясувалося, що Стубб здобув перемогу 74 із 78 муніципалітетів, де у першому найпопулярнішим кандидатом був Юссі Халла-ахо, а також у 102 зі 108 тих, де в першому турі найбільше голосували за центриста Оллі Рена.

У декількох муніципалітетах у першому турі лідирував Пекка Хаавісто, але в другому турі частина виборців підтримали Стубба.

"Це була би набагато важча історія для нас обох, якби ми не були хорошими приятелями, якби не поважали одне одного. Ви – один з найкращих людей, яких я будь-коли зустрічав", – сказав Стубб у зверненні після оголошення результатів на адресу Пекки Хаавісто.

"Мені потрібно подякувати Александру, і також усій моїй команді. Це була чесна кампанія, тут не було ніяких махінацій… Найтепліші вітання команді Александра", – відреагував Хаавісто на оголошення результатів.

Ще увечері в неділю Стубба привітали з перемогою низка європейських лідерів.

Нагадаємо, Александр Стубб, якому майже 56 років, є представником тієї ж правоцентристської "Національної коаліції", що й прем’єр-міністр Петтері Орпо.

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