Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

Александр Стубб, кандидат от правящей "Национальной коалиции", победил во втором туре президентских выборов выборов в Финляндии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Стубб одержал победу с 51,6% голосов, экс-глава МИД Пекка Хаависто от "Зеленых" набрал 48,4%. Разрыв между кандидатами составляет лишь 98 663 голоса.

В первом туре разрыв между Стуббом и Хаависто составил менее двух процентных пунктов.

Последние опросы перед вторым туром свидетельствовали, что Хаависто сокращает разрыв со Стуббом, но он был существенно больше.

По итогам второго тура выяснилось, что Стубб одержал победу в 74 из 78 муниципалитетов, где в первом самым популярным кандидатом был Юсси Халла-ахо, а также в 102 из 108 тех, где в первом туре больше всего голосовали за центриста Олли Рена.

В нескольких муниципалитетах в первом туре лидировал Пекка Хаависто, но во втором туре часть избирателей поддержали Стубба.

"Это была бы гораздо более тяжелая история для нас обоих, если бы мы не были хорошими приятелями, если бы не уважали друг друга. Вы – один из лучших людей, которых я когда-либо встречал", – сказал Стубб в обращении после объявления результатов в адрес Пекки Хаависто.

"Мне нужно поблагодарить Александра, и также всю мою команду. Это была честная кампания, здесь не было никаких махинаций... Самые теплые поздравления команде Александра", – отреагировал Хаависто на объявление результатов.

Напомним, Александр Стубб, которому почти 56 лет, является представителем той же правоцентристской "Национальной коалиции", что и премьер-министр Петтери Орпо.

Подробнее о нем читайте в статье "Выборы без шансов для России".