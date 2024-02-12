Туск: У Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж я, але є ще продовольча безпека

Прем’єр-міністр польського уряду Дональд Туск заявив, що у Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж він, однак йому доведеться шукати рішення для забезпечення продовольчої безпеки Польщі.

Про це Туск сказав під час візиту в Париж у понеділок на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, його цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Туск сказав, що буде шукати спільні рішення з "французькими друзями", коли йдеться про продовольчу безпеку.

"Важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю, ніж польська, але ми повинні також пам'ятати про інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи", – сказав глава польського уряду.

Туск підкреслив, що готовий говорити з Макроном про безпеку польських і французьких фермерів.

Він також додав, що обидві країни повинні дуже серйозно поставитися до відповідальності за безпеку і майбутнє Європи.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" польські протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні.

Туск заявив, що Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитись, щоб при цьому "кілька тисяч людей" наживалися за рахунок польських аграріїв.