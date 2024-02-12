Туск: В Европе сложно найти более проукраинского политика, чем я

Премьер-министр польского правительства Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако ему придется искать решение для обеспечения продовольственной безопасности Польши.

Об этом Туск сказал во время визита в Париж в понедельник на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, его цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Туск сказал, что будет искать совместные решения с "французскими друзьями", когда речь идет о продовольственной безопасности.

"Трудно найти в Европе более проукраинского политика, чем я, и трудно найти в Европе более проукраинскую нацию, чем польская, но мы должны также помнить об интересах продовольственной безопасности Польши и Европы", – сказал глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что готов говорить с Макроном о безопасности польских и французских фермеров.

Он также добавил, что обе страны должны очень серьезно отнестись к ответственности за безопасность и будущее Европы.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.

Туск заявил, что Варшава хочет помогать Украине на фоне российской агрессии, но не может согласиться, чтобы при этом "несколько тысяч человек" наживались за счет польских аграриев.