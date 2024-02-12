Посольство України у Польщі звернулося до поліції через інцидент з розсипаним зерном

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні, де протестуючі фермери висипали частину зерна з українських вантажівок.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич, пише "Європейська правда".

Посол повідомив, що українські вантажівки, які зупинили фермери і висипали з них частину зерна, були опломбовані після митних процедур і мали їхати транзитом до Литви.

"Посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину.

Польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури", – розповів Зварич, додавши, що дипломати на зв’язку з водіями цих вантажівок.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації.

Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", – заявив український посол.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

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