Туск: наша підтримка України у війні залишається незмінною, але інтереси польських фермерів важливі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитись, щоб при цьому "кілька тисяч людей" наживалися за рахунок польських аграріїв.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

Дональд Туск зазначив, що обговорював ситуацію із зерновим імпортом з президентом України Володимиром Зеленським під час свого першого візиту до Києва та пояснив позицію Польщі.

"Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші – це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям як народу у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється. Але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось скористався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами", – сказав прем’єр Польщі.

Туск зазначив, що якщо не враховувати невдоволення польського бізнесу, це може призвести до зростання антиукраїнських настроїв.

"Парадокс полягає у тому, що якщо Україна хоче бути спроможною мобілізувати увесь західний світ на свою підтримку у протистоянні з Росією, їй потрібно поважати інтереси окремих членів цієї спільноти… Інакше легко зламати цей ентузіазм і прагнення підтримувати", – додав Дональд Туск.

Він зазначив, що польська влада має з’ясувати, як чимало української продукції все одно опиняється на польському ринку, всупереч обмеженням, і передусім для цього потрібно посилити контроль за перевірками на кордоні.

Водночас заступник міністра сільського господарства заявив, що відомство готується опублікувати перелік польських компаній, які імпортували українське зерно.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

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