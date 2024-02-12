Избранный президент Финляндии: Политических отношений с РФ не будет до окончания войны

Победитель президентских выборов в Финляндии Александер Стубб заявил, что до завершения войны в Украине не может быть отношений с Россией на политическом уровне.

Об этом Стубб сказал на пресс-конференции в понедельник после победы на выборах, его цитирует Yle, сообщает "Европейская правда".

Стубб отметил, что между Россией и Финляндией есть контакты на уровне дипломатов и пограничных служб, однако на политическом уровне отношений нет.

"Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений с РФ на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну в Украине", – заявил Стубб.

По его словам, позиция Финляндии по поддержке Украины в войне с Россией не изменится.

"Я бы хотел продолжить линию (уходящего президента. – Ред.) Саули Ниинистё", – заверил Стубб.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась после нападения России на Украину, и теперь членство в НАТО и ЕС определяют внешнюю политику и политику безопасности Финляндии.

Политик добавил, что собирается руководить внешней политикой Финляндии в тесном сотрудничестве с парламентом и займет активную позицию в роли верховного главнокомандующего.

Стубб, кандидат от правящей "Национальной коалиции", победил во втором туре президентских выборов в Финляндии, прошедших 11 февраля.

Он одержал победу с 51,6% голосов, экс-глава МИД Пекка Хаависто от "Зеленых" набрал 48,4%.

Подробнее о следующем президенте Финляндии читайте в статье: "Выборы без шансов для России".