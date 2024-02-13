Reuters: Франція пропонує мирний план для Ізраїлю та Лівану

Франція представила мирний план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, який покликаний забезпечити припинення бойових дій між країнами і врегулювання суперечки щодо кордону.

З відповідною пропозицією ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами чотирьох ліванських і трьох французьких високопосадовців, цей документ був доставлений минулого тижня міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне ліванським високопосадовцям, в тому числі прем'єр-міністру Наджибу Мікаті.

У документі декларується мета запобігти конфлікту, "який ризикує вийти з-під контролю", і забезпечити "потенційне припинення вогню, коли для цього будуть відповідні умови". Також передбачається проведення переговорів про делімітацію спірного сухопутного кордону між Ліваном та Ізраїлем.

План передбачає, що ліванські збройні угруповання і Ізраїль припинять військові операції один проти одного, в тому числі ізраїльські повітряні удари по Лівану.

Згідно з документом, ліванські збройні угруповання демонтують усі приміщення і споруди поблизу кордону і відведуть бойові сили, в тому числі елітних бійців "Хезболли" "Радван" і військову техніку щонайменше на 10 км на північ від кордону.

До 15 тисяч військовослужбовців ліванської армії будуть розміщені в прикордонному регіоні на півдні Лівану, де відчувається сильний вплив "Хезболли".

Відповідаючи на запитання про цю пропозицію, високопоставлений політик "Хезболли" Хасан Фадлалла заявив агентству, що угруповання не обговорюватиме "жодних питань, пов'язаних з ситуацією на півдні, до припинення агресії в Газі".

За даними агентства, французькі посадовці сказали ліванцям, що це не остаточний документ, після того, як Бейрут висловив заперечення проти деяких його частин.

Представник Ізраїлю заявив, що така пропозиція була отримана і обговорюється урядом.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої наголосив, що військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану забезпечення безпеки цивільних осіб, які евакуювались туди із сектора Гази.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі наслідки наступу на Рафах.

Її британський колега Девід Кемерон також не підтримав заплановану Ізраїлем операцію у місті Рафах.